Mersin'de Hırsızlık Operasyonu

22.01.2026 10:14
Mersin'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Şüpheli şahısların bir ikametten çeyrek ve gram altın ile küpe ve yüzük çaldıkları belirlendi.

Hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik JASAT ekiplerince başlatılan kapsamlı çalışmada, 32 saatlik kamera görüntüsü incelemesi, plaka analizleri ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olayda kullandıkları araçta ikiz (sahte) plaka kullandıkları tespit edildi.

Devam eden çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenirken, yakalanmalarına yönelik Tarsus ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araçta yapılan aramada plaka değiştirmeye yarayan aparatlar ele geçirilirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları bulunarak mağdura teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

