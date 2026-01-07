Mersin'de İşgale Ceza: 8.700 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de İşgale Ceza: 8.700 Lira

07.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'de zabıta, kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye toplam 8.700 lira ceza kesildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye 8 bin 700 lira ceza uygulandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede kaldırım ve yol işgaline yönelik denet yaptı.

Denetimde, kaldırım ve yol işgaline neden olan duba, masa, sandalye ve reklam levhaları toplandı.

Kurallara uymayan, kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye 8 bin 700 lira ceza verildi.

Çalışma kapsamında açıkta satış yaptığı belirlenen pastanelere de yasal işlem uygulandı.

Denetimde, Zeytinlibahçe Caddesi'ndeki bir işletme önünde uzun süredir kaldırılmayan hurda araçlar zabıta tarafından bulundukları yerden alındı, kaldırılan her araç için işletmeye 9 bin 440 lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli, düzenli ve akıcı bir şekilde sağlanması önceliğimizdir. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.??????????????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de İşgale Ceza: 8.700 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek
Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler! Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Manchester City’e kötü haber İki yıldızı da Galatasaray’a karşı yok Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
14:11
Fenerbahçe’nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 14:58:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İşgale Ceza: 8.700 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.