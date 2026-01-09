Mersin'de İşletmelere Çevre Cezası

Mersin'de, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere 2025 yılında toplam 60 milyon 597 bin 859 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Valilik koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerin çevreyle uyumlu faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Çalışma kapsamında 2025'te toplam 1631 denetim gerçekleştiren ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 132 işletmeye 60 milyon 597 bin 859 lira ceza kesti.

Halk sağlığının korunması, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.