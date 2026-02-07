Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu

Mersin\'de Kaçak Parfüm Operasyonu
07.02.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kargo denetimlerinde 459 kaçak parfüm ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de kargo firmalarına yapılan denetimlerde kolilere gizlenmiş kaçak 459 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kargo firmalarında denetim yaptı.

Denetimlerde kargo kolilerine gizlenmiş çeşitli markalarda kaçak 459 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Müzakereler bitti, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri bitmedi Tansiyonu yükseltecek mesaj Müzakereler bitti, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri bitmedi! Tansiyonu yükseltecek mesaj
Epstein’in Putin’e ulaşma girişimleri ortaya çıktı Epstein'in Putin'e ulaşma girişimleri ortaya çıktı

20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 21:47:48. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.