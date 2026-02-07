Mersin'de Karayolu Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Karayolu Çöktü

07.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla karayolu iki metre çökerek unus oldu.

MERSİN'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tarsus- Çamlıyayla karayolunda çökme oldu.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından Tarsus-Çamlıyayla karayolunun Belçınar ile Çayırekinliği arasındaki mevkide yol yaklaşık iki metre kayarak, çöktü. İhbar üzerine bölgeye gelen ilçe jandarma trafik ekipleri ve karayollarına bağlı ekipler ana yolda sürücüler için önlem aldı. Ekipler, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağlıyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA,(Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Karayolu Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 19:52:40. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Karayolu Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.