Mersin'de Kaza: 3 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Kaza: 3 Genç Kız Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Kaza: 3 Genç Kız Hayatını Kaybetti
03.02.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de cipin refüjdeki kişilere çarpması sonucu 3 genç kız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MERSİN'de önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin refüjde bulunan kişilerin arasında daldığı kazada hayatını kaybeden Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney (15) toprağa verildi. Akraba oldukları belirtilen Öztürk, Atak ve Güney'in, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri belirtildi.

Kaza, dün 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Melis Kuş (25), Tarsus'tan Mersin yönüne giderken yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı ciple önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde bekleyen kişilerin arasına daldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Akraba oldukları belirtilen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in cenazeleri, Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç kızların yakınları gözyaşı döktü. Öztürk, Atak ve Güney'in cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Genç kızların, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mersin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaza: 3 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:51:56. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaza: 3 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.