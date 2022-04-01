Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor

01.04.2022 10:19

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahiline vuran ve zehirli oldukları belirlenen ölü denizanalarıyla ilgili temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahiline vuran ve zehirli oldukları belirlenen ölü denizanalarıyla ilgili temizlik çalışması yapıldı.

İlçenin öne çıkan turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin kumsalına ölü denizanaları vurmaya devam etti.

İlk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen denizanalarının kaldırılması için Erdemli Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kıyı boyunca görülen denizanalarını küreklerle toplayarak poşetlere yerleştirdi.

"Yiyecek bulmak için sahillere yaklaştıklarını tahmin ediyoruz"

Çalışmaları takip eden Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, gazetecilere, kumsalda ölü denizanası görülme sıklığının arttığını söyledi.

Denizanalarının kıyıya göçle geldiğini belirten Altunçiçek, "Denizanalarının, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geldiğini ve havaların ısınmasıyla yiyecek bulmak için sahillere yaklaştıklarını tahmin ediyoruz. İlgili makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu sezonda sahile vurmalarının normal olduğunu bildirdiler." dedi.

Altunçiçek, "Vatandaşlarımızın korkmaması için sahilde temizlik çalışması başlattık, gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri deniz analarına çıplak elle dokunmamalı çünkü zehirliler. Vatandaşların denizanası gördüğü zaman belediyeye bildirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor

YORUMLAR
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Akdeniz'de deniz anası kabusu sürüyor... Kızkalesi sahiline kadar geldi Akdeniz'de deniz anası kabusu sürüyor... Kızkalesi sahiline kadar geldi İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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