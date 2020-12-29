Mersin'in Mut ilçesinde, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapma" bahanesiyle evine girdikleri yaşlı kadının bileğindeki altınlarını gasbettiği ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, "Kovid-19 testi yapacağız" diyerek Yapıntı Mahallesi'nde yaşlı bir kadının evine girildiği ve bileğindeki altınların gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesiyle şüphelilerin önce yaya olarak daha sonra da otomobille ilçe merkezine kaçtığını belirleyen ekipler, MOBESE kayıtlarından da aracın plakasına ulaştı.

Gasbı ihbar eden komşunun zanlı olduğu ortaya çıktı

Otomobilin, kadının komşusu ve gasbı jandarmaya ihbar eden kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Zanlının jandarmadaki ifadeleri üzerine 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin toprağa gömdükleri altınlar da sahibine teslim edildi.