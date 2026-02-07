Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Hürriyet Mahallesi'nde sahiplerince terk edilen ve zaman içinde harabeye dönen 2 katlı evin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Belediye ekiplerince alaınan güvenlik önlemiyle ev kontrollü şekilde yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı - Son Dakika
