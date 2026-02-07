Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı - Son Dakika
Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı

Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı
07.02.2026 21:06
Mersin Akdeniz ilçesinde terkedilen 2 katlı metruk ev, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Hürriyet Mahallesi'nde sahiplerince terk edilen ve zaman içinde harabeye dönen 2 katlı evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerince alaınan güvenlik önlemiyle ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: AA

Mersin Akdeniz, Güvenlik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin'de Metruk Ev Yıkıldı - Son Dakika
