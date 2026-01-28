Mersin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı

28.01.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de kontrolden çıkan servis minibüsü uçuruma düştü, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

1) MERSİN'DE SERVİS MİNİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ AĞIR 13 YARALI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçisi servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi. A.A.'nın kontrolünü kaybettiği 46 K 5044 plakalı işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Mersin, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:40:37. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.