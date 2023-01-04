Hastanede iki kişinin saldırısına uğrayan doktor Bakan Koca'ya seslendi: Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım?

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba K. poliklinikte hasta muayene ettiği sırada iki kişinin odaya girmesinin ardından çıkan tartışma sonucu saldırıya uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

"BUNU DA YAYINLAYACAK MISINIZ SAYIN BAKANIM?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor Tuğba K. ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yeni yıl paylaşımlara atıfta bulunarak isyan etti. Doktor, paylaşımında "Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım? Poliklinikte hastalarıma bakarken darp edildim. Hastalarıma hizmet vermeye çalışırken." ifadelerini kullandı.

İşte kadın doktorun o paylaşımı: