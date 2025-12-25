Mersin\'de Noel Ayini

Mersin'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Akdeniz ilçesindeki kilisede gerçekleştirilen ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Ayin sırasında Hristiyanların Noel'ini kutlayan Peder Teymur, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Ayin kapsamında mumlar yakıldı, barış ve huzur için dualar edildi.
Noel ayinine katılan cemaat, programın sonunda birbirine sarılarak Noel'i kutladı. - MERSİN
