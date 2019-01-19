Son Dakika Haberleri: Mersin'de Öğrencilere Kar Sürprizi

Mersin'de Öğrencilere Kar Sürprizi

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, Toroslar'dan kamyonlarla taşınan karla oynamanın tadını çıkardı.

Mersin'de Öğrencilere Kar Sürprizi, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler, Toroslar'dan kamyonlarla taşınan karla oynamanın tadını çıkardı.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için şenlik düzenlendi.

Belediye ekiplerince Toroslar'ın yüksek kesimlerinden 10 kamyonla Yeni Cumhuriyet Meydanı'na kar taşındı.

Aileleriyle birlikte şenliğe katılan öğrenciler, karla doyasıya oynamanın keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar yanlarında getirdikleri tahta ve poşetlerle kar yığınının tepesinden kaymaya çalışırken, aileleri de bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de çocuklarla kartopu oynayarak, kardan adam yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Anamur, Mersin, Güncel
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