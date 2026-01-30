Mersin'de Sel Felaketi

AĞAÇ PARÇALARI DENİZ YÜZEYİNDE BİRİKTİ
Mersin'de sağanak nedeniyle taşan derelerin getirdiği ağaç parçaları, dalgaların etkisiyle deniz yüzeyinde birikti.
Çamlıyayla ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.
OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ
Öte yandan Erdemli ilçesinde Kargıcak Deresi'nin taşması sonucu park halindeki bir otomobil, sel sularında sürüklendi. Otomobilde hasar oluştu.
