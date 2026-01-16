Mersin'de Suç Odaklarına Büyük Darbe - Son Dakika
Mersin'de Suç Odaklarına Büyük Darbe

16.01.2026 12:03
Mersin'de düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 503 kişi yakalandı.

Mersin'de polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar, kentin güvenliğini tehdit eden suç odaklarına ağır darbe vurdu. Araç teybine gizlenmiş silahlar, kalaşnikof tüfek, uyuşturucu maddeler ve haklarında ağır suçlardan arama kararı bulunan yüzlerce kişi, emniyetin titiz çalışmasıyla tek tek yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması hedeflendi. Kent genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta teyp kısmına gizlenmiş bir silahın da aralarında bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Denetimler kapsamında; 27 tabanca ve 800 fişek, 7 av tüfeği,1 AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, 9 bıçak ele geçirilerek muhtemel suçların önüne geçildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Yapılan aramalarda; 3 bin 106 sentetik hap, 1 kilo 984 gram bonzai, 1 kilo 424 gram esrar-skunk, 1 kilo 434 gram oksidik asit dihidrat, 230 gram metamfetamin, 131 captagon, 30 extacy ve 4 gram kokain ele geçirildi.

Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarda kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan 503 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 151 kişi çeşitli sürelerdeki hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderilirken, 352 kişi adli makamlara teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışan kişi ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

