Mersin'de Suç Örgütüne Operasyon: 38 Gözaltı
Güncel

Mersin'de Suç Örgütüne Operasyon: 38 Gözaltı

26.01.2026 09:36
İçişleri Bakanı, Mersin'de lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmeye çalışan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, elebaşı ile 17 örgüt üyesinin tutuklandığını bildirdi. Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla faaliyet yürüttükleri belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de, Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, şüphelilerden, elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini, suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konulduğunu belirtti.

Lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı...

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

