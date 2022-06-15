Bir aylık çalışmada, 69 kilo 720 esrar, 4 kilo 52 gram kokain, 1145 kök Hint keneviri, 584 gram eroin, 7 bin 969 sentetik hap, 2 kilo 563 gram sentetik uyuşturucu, 10 tabanca, 5 tüfek ve 12 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.