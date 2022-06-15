Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı

15.06.2022 17:41
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı

Mersin'de, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik mayıs ayında yapılan operasyonlarda 43 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik mayıs ayında yapılan operasyonlarda 43 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik geçen ay kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bir aylık çalışmada, 69 kilo 720 esrar, 4 kilo 52 gram kokain, 1145 kök Hint keneviri, 584 gram eroin, 7 bin 969 sentetik hap, 2 kilo 563 gram sentetik uyuşturucu, 10 tabanca, 5 tüfek ve 12 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 478 şüpheliden 43'ü sevk edildikleri adliyelerde nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir aylık çalışmada 43 kişi tutuklandı - Son Dakika
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