Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yağışlar Ekili Alanlara Büyük Zarar Verdi

Mersin'de Yağışlar Ekili Alanlara Büyük Zarar Verdi

42 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün geceden bugüne yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi.

Mersin'de Yağışlar Ekili Alanlara Büyük Zarar Verdi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün geceden bugüne yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi.

İlçede şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.

İlçedeki bazı bölgelerde sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi ekipleri kanallara müdahale ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, zarar gören yerlerde inceleme yaptı. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Can, belediyenin iş makinalarının bölgeye sevk ettirdi.

Ova köylerinde olan Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Egemen ve Baharlı Mahallelerinde 30 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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