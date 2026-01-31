Mersin'de Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Mersin'de Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu

31.01.2026 00:21
Mersin'de etkili olan yağışlar, derelerin taşmasına ve 51 evin su altında kalmasına yol açtı.

Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, araçlar su altında kaldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.

Tarsus ilçesinde etkisini gösteren yağış dolayısıyla bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Taşkınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirilen açıklamada, "Yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 134 ihbar ulaşmış, ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve 1142 personelle sahada müdahale faaliyetleri yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

51 ev ve işyeri taşkınlardan etkilendi

İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi'nin faaliyete geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir. İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış, vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesi'nde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir."

Yağışlardan tarım alanlarının da etkilendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 31 Ocak Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, olası olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

