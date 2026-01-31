Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

31.01.2026 13:39
Mersin'de düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 29'u tutuklandı, 11 şirkete hesap bloke edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 29'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Mersin'de 'Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 Milyar 900 milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık, 29'u tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu.

Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mersin, Güncel

14:37
