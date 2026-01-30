Mersin\'de Yaya Geçidinde Kaza

Mersin'de elinde poşetlerle giden bir şahsa yaya geçidinde otomobil çarptığı. Yayanın yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 ELZ 26 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan yaya yaralandı. Kazayı görenler yaralıya yardım ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinin geçen kişiye ilk olarak bir motosikletin yol vermediği ardından gelen otomobilin ise çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN