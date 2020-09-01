Mersin'de yeni adli yıl açılışı - Son Dakika

Mersin Barosu tarafından, adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda avukat katıldı. İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, daha sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Başkan Yeşilboğaz, yeni adli yıla istedikleri gibi giremediklerini söyledi. Birçok sorunla karşı karşıya olduklarını söyleyen Yeşilboğaz, "Kamu idarecileri ve çalışanlarının avukatın yetki ve görevlerini keyfi uygulamalarla engellemeye, kısıtlamaya çalıştığı, avukatları yok saymaya çalıştığı kötü bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle aynı sıralarda okuduğumuz, birlikte hukuk fakültesi sıralarında oturduğumuz yargı camiası yetkililerinin avukatları yok sayma ve görevlerini engellemeye çalışması, canımızı en çok yakan husus haline gelmiştir. Suçluyuz, çünkü çocuk istismarının önünü açan yasaların çıkarılmak istenmesine en yüksek sesimizle karşı çıkıyoruz. Suçluyuz, çünkü ülkemizde demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargının bağımsızlığına, bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlara, insan haklarına ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kazanımlarına yönelik yapılan kapsamlı ve sistematik saldıranların yakasına yapışıyoruz. Suçluyuz, çünkü meslektaşlarımızın adliyelerde, cezaevlerinde, karakollarda keyfi uygulamalara ve sürekli bir sınırlama içine sokularak hak arama özgürlüğünün engellenmesinde barolar olarak kenetlenip hesap soruyoruz" dedi.

Adaleti gün yüzüne çıkarmaya devam edecekleri kaydeden Yeşilboğaz, "İnsan hak ve özgürlüklerini, toplumsal barış içerisinde yaşama hakkımızı yok eden bir düzen değil, çağdaş, barışçıl, özgür ve demokratik hukuk devleti düzeni istiyoruz. Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarına el atmalıdır. Yargıya güvenin yeniden sağlanması için, yargı siyaset üstü olmalı ve liyakat unsuru etkin kılınmalıdır. Hakim ve savcıların mesleğe alınması, atanması ve terfisi, liyakata ve objektif kriterlere dayanmalıdır. Avukatlık sınavı olmayan tek ülke olduğumuz gerçeği unutulmamalıdır. Şunu da belirtmek isteriz ki meslektaşlarımızın kollukta, cezaevlerinde, adliyelerde ve mesleklerini icra ettikleri her alanda, yaşamış oldukları mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki keyfi ve yasaya aykırı tutumlara son verilmelidir. Hala savcılıklarda, mahkemelerde, karakollarda avukatın dosya incelemesi bile hukuksuzca engellenmeye çalışılmaktadır. Yetkililerden, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatların, ekonomik ve mesleki sorunlarına bu yeni adli yılda mutlaka kesin çözümler getirilmesini bekliyoruz. Stajdan emekliliğe kadar sorunlar yumağı haline gelen ve yargılamanın olmazsa olmaz unsuru savunmanın tüm sorunlarının ivedilikle masaya yatırılarak sorunların çözümü gerekmektedir. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, meslektaşlarımıza, yargı camiamıza, insanlığa, hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı karalarının verildiği, yargının artık öç alma, hesap görme aracı olarak kullanılmayacağı bir adli yıl olmasını diliyoruz" diye konuştu. - MERSİN