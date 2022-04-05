Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verdi - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verdi

05.04.2022 22:25
Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne aldı.

Konserde, sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik etti.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, dünyaca ünlü eserlerin çeşitli aryalarından klasikleşmiş Türkçe şarkılara kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserin sonunda sanatçılar izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Mersin, Rodos, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Devlet Opera ve Balesi '3 Bas Ses Konseri' verdi - Son Dakika


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