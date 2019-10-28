Son Dakika Haberleri: Mersin-emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Mersin-emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mersin-emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi

1 saat önce

Emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdiMersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli emniyet amiri yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli emniyet amiri yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydanra geldi. Mehmet Köksal yönetimindeki 33 CLL 24 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 FV 264 plakalı çekici dorsesine çarptı. Kazada emekli emniyet amiri olan sürücü Mehmet Köksal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi İkbal Köksal ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin-emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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