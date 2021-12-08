Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, karla kaplı yüksek kesimlerde vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Meteorolojinin hava tahminlerine göre kar yağışı beklenen bölgelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, Arslanköy, Değnek, Tırtar ve Sadiye Mahallelerinde yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. 15 kişilik ekip greyder, kazıcı yükleyici iş makineleri, arazi araçları ve kar küreme araçlarıyla ana arterler başta olmak üzere yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için etkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Tırtar Mahallesi Muhtarı Ömer Gelgel, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanına ve bütün ekiplerine teşekkür eder, yollarımızı açtığı için çalışmalarında başarılar dilerim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

(İHA)