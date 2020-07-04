MERSİN Meslek lisesinin kimya bölümünde patlama 2 öğretmen yaralandı - Son Dakika

Meslek lisesinin kimya bölümünde patlama: 2 öğretmen yaralandı

MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı.

Patlama, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde bulunan meslek lisesinin kimya bölümünde meydana geldi. Okulların kapalı olmasına rağmen koronavirüs salgını nedeniyle bölümde aylardır dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi devam ederken, öğlen saatlerinde klimanın motor kısmının patlaması ile oluştuğu tahmin edilen yangın bölümün her tarafına yayıldı. Bina içerisinde çok sayıda kimyasal madde olması nedeniyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle okulun camları kırılırken, çıkan duman paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı ile okula itfaiye, sağlık ekipleri ve polis geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile sönen yangında soğutma çalışmaları sürerken, okulda büyük çaplı hasar oluştu. Patlama nedeniyle kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, hafif şekilde yaralandı. Öğretmenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.