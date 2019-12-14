Mersin 'saldırı yok yenilenmek için sökülmüş' - Son Dakika
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Mersin 'saldırı yok yenilenmek için sökülmüş'

6 saat önce

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı.

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi

Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır.

Mersin 'saldırı yok yenilenmek için sökülmüş'

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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