MERSİN Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi - Son Dakika

MERSİN Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi

6 saat önce

Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdiMERSİN'in Silifke ilçesinde seradaki kayısı ağaçları çiçek açtı, bahçelerdeki bazı ağaçların ise meyve verdiği görüldü.

Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi

MERSİN'in Silifke ilçesinde seradaki kayısı ağaçları çiçek açtı, bahçelerdeki bazı ağaçların ise meyve verdiği görüldü. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının erken olgunlaşması, üreticiyi şaşırttı.

Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde bulunan bir serada kayısı ağaçları çiçek açarken, yanındaki bahçede bulunan ve açıkta yetişen kayısı ağaçları meyve verdi. İlkbahar mevsiminin ilk ayında meyve veren kayısı ağaçları, görenleri şaşırttı. Kayısı ağacının bir dalında olgunlaşmaya başladığı gözlenen meyveler nedeniyle üreticiler mevsimlerin dengesinde meydana gelen değişiklikten endişe ediyor.

İklim dengesindeki değişikliklerin meyve ağaçlarındaki dengesiyi bozduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Yaşar Çalmaşur, çiçek açma dönemindeki kayısı ağaçlarının meyve verdiğini görünce şaşkınlık yaşadığını belirtti. Yaz meyvesi olarak bilinen kayısının ağaçların bazı dallarında olgunlaştığını gözlemlediğini belirten Yaşar Çalmaşur, "Kayısı ağaçlarının bazı dallarında henüz çiçekler yeni tomurcuk olurken bazılarıdaki meyveler olgunlaşmak üzere. Bu gördüğümüz manzara doğanın dengesinin git gide bozulduğunu gösteriyor. Örtü altındaki kayısılar daha yine çiçek açmaya dururken açık alandaki kayısı ağacı büyümeye ve meyve vermeye başlamış. Bu ağaca her hangi kimyasal bir ilaç kesinlikle verilmemiştir. Bu tamamen doğanın bizlere bir uyarısı diyebiliriz" dedi.

MERSİN Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi

Atayurt, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

Son Dakika Haberleri
19:38 Vali Akbıyık, Hakkari'de sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
19:36 Bakan Koca: "Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"
19:36 ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
19:33 AK Parti Milletvekili Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok"
19:33 Dündar'dan muhalefete sert tepki Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Silifke'de kayısı ağaçları meyve verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]