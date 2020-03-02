MERSİN Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

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MERSİN Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek
6 saat önce
Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destekMERSİN'in Silifke ilçesindeki Atayurt Ortaokulu öğrencileri oluşturdukları 'Önce Vatan' kompozisyonuyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek
MERSİN'in Silifke ilçesindeki Atayurt Ortaokulu öğrencileri oluşturdukları 'Önce Vatan' kompozisyonuyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti.Okulun bahçesinde 180 öğrencinin yapmış olduğu anlamlı gösteri büyük takdir topladı. Öğrenciler, oluşturdukları zincirle 'Önce Vatan? yazarken, birlikte asker selamında durup, hep bir ağızdan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez? diyerek Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekledi. Atayurt Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekmek amacıyla çektiği klibi beğeni topladı. Atayurt Ortaokulu geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da yine "Ata'ya saygı" adı altında bir klip çekmiş ve binlerce kişinin beğenisini kazanmıştı.
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