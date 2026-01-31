Mersin Spor Uzatmada Kazandı - Son Dakika
Spor

Mersin Spor Uzatmada Kazandı

Mersin Spor Uzatmada Kazandı
31.01.2026 21:09
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 ile geçerek Süper Lig'deki önemli bir galibiyet aldı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 19, Kartak Özmızrak 8, March 9, Leon Harun Apaydın, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, Chassang 4, Enoch 7,

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 19, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Flynn 2, Ponitka, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Kenan Sipahi 8, Hale 10

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

DEVRE: 40-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-52

4'ÜNCÜ PERİYOT: 75-75

Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Mersin Spor, evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Uzatmaya giden karşılaşmayı 87-80'lik skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.

Kaynak: DHA

