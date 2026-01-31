Mersin Spor Uzatmada Kazandı

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 19, Kartak Özmızrak 8, March 9, Leon Harun Apaydın, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, Chassang 4, Enoch 7,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 19, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Flynn 2, Ponitka, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Kenan Sipahi 8, Hale 10
1'İNCİ PERİYOT: 16-24
DEVRE: 40-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-52
4'ÜNCÜ PERİYOT: 75-75
Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Mersin Spor, evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Uzatmaya giden karşılaşmayı 87-80'lik skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.
