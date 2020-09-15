MERSİN Tarsus'ta vatandaşlar metruk binalardan tedirgin - Son Dakika

Tarsus'ta vatandaşlar metruk binalardan tedirgin

MERSİN'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar, birçok mahallede özellikle uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılan, çökme riski taşıyan metruk evlerin yıkılması için çalışma başlatılmasını istedi.

İlçe genelinde yaklaşık 150 tane metruk ev, özellikle uyuşturucu bağımlıları tarafından mesken haline getirildi. Terk edilen bakımsız evlerin sahiplerinin tespit edilerek yıkılması için ilgili kurumlara başvuran vatandaşlar, binalardan tedirgin olduğunu bildirdi.

Reşadiye Mahallesi sakinlerinden Ramazan Üstündağ (64), metruk evlerin etrafa tehlike saçtığını kaydetti. Evlerin bir an önce yıkılması gerektiğini savunan Üstündağ, 'Mahallede çocuklar evlerin içine girip uyun oynuyorlar. Çocukların can güvenliği tehlike altında' dedi.

Kızılmurat Mahallesi sakini Tevfik Gencal da (69) yıllardır binaların ilgisiz olduğuna değinerek, 'İçlerinde oturan yok ama giren çıkan belirsiz. Uyuşturucu bağımlılarının yanı sıra çocuklar içerideyken bakımsızlıktan binanın yıkıldığını düşünün. Çocukların başına kötü bir şey gelecek diye korkuyoruz. Geceleri buralarda içki içiliyor, korkunç' diye konuştu.

Eski Ömerli Mahallesi sakini Sibel Turaç (40) ise metruk binaların yıkılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.