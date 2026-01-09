Mersinspor, Le Mans'a 113-83 Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Mersinspor, deplasmanda Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 113-83 mağlup oldu.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kaybeden Mersin temsilcisi, organizasyondan elendi. Le Mans Sarthe Basket ise son 16 turuna yükseldi.
Antares Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 31-16 önde tamamlayan Fransa temsilcisi, soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan Le Mans Sarthe Basket, üçüncü çeyreğini 81-58 önde geçtiği karşılaşmadan 113-83 galibiyetle ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
