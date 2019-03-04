Mert Fırat Benim Komşum Tiyatro'ya Konuk Oldu

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu (KTP) işbirliği ile gerçekleştirilen "Benim Komşum Tiyatro"projesi bu yıl üçüncü yaşına girdi. Şubat ayında başlayan proje kapsamında düzenlenen söyleşilerden biri oyuncu Mert Fırat'la yapıldı. Ataşehir DasDas'da yapılan söyleşiye "Benim Komşum Tiyatro" projesinde yer alan Kadıköylüler, tiyatro oyuncuları, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve tiyatro severler katıldı.

"KADIKÖY BELEDİYESİ KİTAPLARDA YAZAN ÖRNEKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi Altkat Sanat Tiyatrosu'ndan oyuncu Nevzat Süs'ün sorularını yanıtlayan Mert Fırat oyunculuk serüvenini, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun kuruluş sürecini anlattı. Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy'deki tiyatrolarla işbirliği ve çalışmalarına değinilen söyleşide Nevzat Süs'ün "Pek fazla Türkiye'de yerel yönetimlerin tiyatroya katkılarını göremiyoruz. Kadıköy Belediyesi tiyatrolar ve izleyiciler arasında ciddi bir yapıştırıcı işlevi gördü" sözlerini tamamlayan Mert Fırat şöyle devam etti: "Kadıköy Belediyesi sadece kitaplarda yazan çok da mümkün olmayacak örnekleri gerçekleştirdi. Bu gerçekten hayaldir. Başkan kendisi dahil tüm ekibiyle bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra inanılmaz bir destekçiye dönüştü ve Kadıköy halkı da bu durumu çok sahiplendi. Ve 1950'lerden beri gerçekleşmeyecek bir şey gerçekleşti. Kadıköy'de 70 tiyatro var. Bu da aslında sanat etrafında nasıl örgütlendiğimizi anlatıyor. Belediyeler aslında kolaylaştırıcı bir tarafta durmalı. Bizim altyapımıza destek veren, teknik imkanlarımızı güçlendiren tarafta durmalılar. Kadıköy Belediyesi tam da bunu yaptı. Bizi sonuna kadar destekledi. 'Tiyatrocuların her birinden birer ikişer oyun alalım, açık havada da bir tane festival yaparız, onu da bilboardlara giydiririz olur biter' yaklaşımından oyunu bozan bambaşka bir şey yaptı. Başkana ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz".

Söyleşinin sonunda Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'na "Benim Komşum Tiyatro Projesi" plaketi takdim edildi. Mert Fırat ve KTP'ye teşekkür eden Nuhoğlu: "Platform, tiyatro ile belediye arasındaki ilişkinin farklı bir ilişkiye dönüşmesini sağladı. Çok iyi bir örnek oldu. Bundan sonraki süreçte de bu güzel çalışmaların devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"BENİM KOMŞUM TİYATRO" NEDİR?

"Benim Komşum Tiyatro" Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle mahallelilerle tiyatroyu buluşturmak, tiyatronun mutfağını, üretim süreçlerini izleyicilerle birlikte paylaşmak amacıyla düzenleniyor.Mahallelilerle tiyatroyu buluşturan projede Kadıköylülere tiyatronun mutfağı tanıtılıyor. Projede tiyatronun nasıl doğduğu; tiyatronun dünü, bugünü, yarını; dekorun, kostümün, ışığın, müziğin işlevi; bir oyuncunun hazırlığı gibi tiyatroya ilişkin bütün konularda katılımcılara bilgi veriliyor ve tiyatronun farklı alanlarından sanatçılarla seminerler düzenleniyor. Tiyatroların yerleşik mekanlarında gerçekleşecek çalışmalarda komşular, sanatın ustaları, genç grupları, ülkemizde perde açan tiyatroları öğrenirken bir yandan da kulisin havasını, sahnenin tozunu da soluyor. Üstelik farklı ekiplerin oyunlarını izleyip oyun üzerine sohbet ediyorlar. Seminer ve atölyelerle zenginleşen çalışmalar; katılımcıların prova sürecini tecrübe etmeleri ve sahne heyecanını yaşamaları için ortaya koydukları bir ürünle son buluyor.

Kadıköy'ün kültür sanat politikalarına katkıda bulunmayı ve bilinçli bir seyirci oluşturmayı hedefleyen "Benim Komşum Tiyatro" projesinden geçtiğimiz 2 yılda toplam 20 tiyatro grubu projede yer aldı ve bugüne kadar toplam 315 kişi mezun oldu.