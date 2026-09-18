Mert Günok: 'Milli Takımı Bıraktım! İşte Veda Açıklaması' - Son Dakika
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Mert Günok: 'Milli Takımı Bıraktım! İşte Veda Açıklaması'

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Mert Günok: \'Milli Takımı Bıraktım! İşte Veda Açıklaması\'
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Mert Günok, Türkiye Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurdu. Günok, yaptığı açıklamada milli formayı giymenin gururunu yaşadığını ve her zaman en iyisini vermeye çalıştığını belirtti. Kaleci olmanın zorluklarına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini ve Türk bayrağı altında mücadele etmenin onurunu yaşadığını vurguladı.

Mert Günok, milli takımı bıraktı! İşte veda açıklaması..."24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu. Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu. Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir.

Mert GünokTürkiyeSon Dakika

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