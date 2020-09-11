Mert'in son anlarını annesi görüntüledi - Son Dakika

Mert'in son anlarını annesi görüntüledi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde dalgalara kapılarak yaşamını yitiren Mert Akyüz'ün (21) son anlarını annesi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Annesi, denize girerken oğlunu fazla açılmaması yönünde uyardı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştenin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Vatandaşlar genci denizden çıkarırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı tüm müdahalelere rağmen Mert Akyüz yaşamını yitirdi. Ambulansın yanında bulunan yakınları feryatlar ederek ağladı.

Mert Akyüz'ün son anlarını ise annesi Ayşe Akyüz'ün cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Annesi, oğlunu spor yaparken, denize girerken kamerayla çekerken, dalgaların olduğu denize giren oğlunu, 'Mert çok fazla açılma, haydi gel' diyerek uyardı. Annesinin çektiği görüntülerde, Mert Akyüz'ün dalgaların olduğu denizde bir süre yüzdükten sonra sahile çıktığı görüldü.