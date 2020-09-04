Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi

Sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Boluğurmutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre, Burak Dayı'yı Instagram hesabından takipten çıkaran Merve Boluğur, beraber çekilen fotoğrafları da profilinden kaldırdı.

Paylaştığı fotoğraflarında B ve M harflerinin olduğu kolyesinden B'yi çıkartan güzel oyuncu, ayrılık söylentilerini de iyiden iyiye güçlendirdi. Öte yandan iki ismin de çekildiği fotoğrafları profillerinden kaldırdığı görüldü.

KOLYEYİ DE ÇIKARMIŞ

Boluğur'un dün paylaştığı fotoğrafta kolyenin olmadığı görüldü. Güzel mankenin fotoğrafın açıklamasına "Şükür" notunu da düşmesi dikkatlerden kaçmazken, iki isimden de konuya dair bir açıklama gelmedi.