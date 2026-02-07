Merve Nur Bengi'den Sedef Açıklamaları - Son Dakika
Merve Nur Bengi'den Sedef Açıklamaları

07.02.2026 11:00
Güller ve Günahlar dizisinin Sedef'i Merve Nur Bengi, karakterinin derin yaralar taşıdığını belirtti.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Sedef'i canlandıran Merve Nur Bengi, Samim açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Sedef'in görünen sertliğinin ardında derin yaralar taşıdığını söylüyor.

Güller ve Günahlar'ın Sedef'i Merve Nur Bengi, Sedef'i 'İkircikli, göründüğü gibi olmayan' bir karakter olarak tanımlıyor. Oyuncuya göre Sedef'in çözülemez gibi görünen yapısı bir maske değil, hayatta kalmak için geliştirdiği bir savunma biçimi.

'İLK ANDA SEDEF'TEN ETKİLENDİM'

Dizinin hazırlık sürecinde Ankara'da olduğunu belirten Bengi, Sedef karakterinin kendisini ilk okuduğu anda etkilediğini söylüyor. "Oyuncu adına çok hünerli bir karakter" diyen Bengi, rolün sunduğu farklı duygu geçişlerinin kendisini heyecanlandırdığını ifade ediyor.

'SEDEF'İN İŞİ KÖTÜLÜK YAPMAK'

Gerçek hayatıyla Sedef arasında net bir çizgi olduğunu vurgulayan oyuncu, karakteriyle aralarındaki en büyük farkın 'seçili kötülük yapmak' olduğunu dile getiriyor. Bengi, bilerek bir başkasına zarar vermenin kendi dünyasında yeri olmadığını söylüyor.

'SETİN EN NEŞELİSİ SERDAR ORÇİN'

Güller ve Günahlar setinin oldukça enerjik geçtiğini belirten Merve Nur Bengi, setin en neşeli isminin Serdar Orçin olduğunu ifade ediyor.

ŞARKILAR YAZIYOR, PLAK KOLEKSIYONU YAPIYOR

Beste Sırapınar'a konuşan Beste Nur Bengi, set dışında müzikle beslendiğini, şarkılar yazıp plak koleksiyonu yaptığını söyledi. Üç kedisi ve bir köpeğiyle vakit geçirmekten mutluluk duyan oyuncu, şarkılarını paylaşma konusunda ise hala kararsız.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Televizyon, Merve Nur, Magazin, Ünlüler, Müzik, Son Dakika

