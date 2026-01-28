Merz'den AB'ye İran Çıkışı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde (AB) İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak sınıflandırmaya hazır olmayan bir veya iki ülke olmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Merz ve Romanya Başbakanı İlie Bolojan, Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki gelişmeleri takip ettiklerini ve rejime mümkün olan en fazla baskıyı uygulamak istediklerini belirten Merz, "AB'de hala İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' olarak sınıflandırmaya hazır olmayan bir veya iki ülke olması beni çok üzüyor. Bu, bugün (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi'nde karara bağlanabilirdi ancak AB'de bu konuda bir konsensüs sağlanması henüz mümkün değil. Ancak Almanya, bunu yapmaktan yana." ifadesini kullandı.

Şansölye, Hindistan ziyaretinde İran'a yönelik yaptığı açıklamaları da yineleyerek, "Benim inancım, kendi halkına karşı sadece çıplak şiddet ve terörle iktidarda kalabilen bir rejimin günlerinin sayılı olduğu yönünde. Bu, haftalar sürebilir ancak bu rejimin ülkeyi yönetmek için hiçbir meşruiyeti yoktur." diye konuştu.

"Şara ile de ayrıntılı olarak görüşmek istiyoruz"

Suriye'deki gelişmeleri de takip ettiklerine işaret eden Alman Başbakan, "Ertelenen Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Almanya ziyaretinin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini umuyorum, çünkü onunla da ayrıntılı olarak görüşmek istiyoruz. Dışarıdan katkımızı yapıyoruz. Ülke içinde bunu yapma imkanları çok sınırlı. Bu nedenle sınırlı imkanlarımızla bu ülkelerde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunu olup olmadığı yönündeki soruya da "Trump ile yaptığım görüşmelerden sonra onun sağlığı konusunda hiçbir şüphem yok. Haziran ayında 80 yaşına girecek ancak görevini tam anlamıyla yerine getirebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Aksini gösteren hiçbir işaret görmüyorum." yanıtını verdi.

Savunma işbirliği konusunda mutabakat zaptı

İki ülke savunma bakanlarının savunma işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalayacaklarını açıklayan Alman Şansölye, bunun Avrupa'nın güvenliği, Romanya ve Almanya'nın güvenliği konusunda ortak sorumluluk üstlenildiğini gösterdiğini kaydetti.

Merz, AB ile ABD arasındaki gümrük anlaşması müzakerelerinde nihai bir karar alınmasını talep ederek, bu anlaşmayı yürürlüğe koymak için gerekli temellerin oluşturulduğunu varsaydığını söyledi.

Amerikan tarafının geçen yaz verdiği sözleri tutacağına dair şüphelerin yeniden ortaya çıkmamasını isteyen Merz, anlaşmanın bozulmasını kabul etmeye hazır olmadıklarını, anlaşmanın alüminyum ve çelikle ilgili 2 bölümünün henüz açık olduğunu hatırlattı.

"Moldova'nın Avrupa'ya yönelmesi tüm bölge için önemli"

Romanya Başbakanı Bolojan da ülkesi için Moldova'nın stratejik önceliğe sahip olduğunu belirterek, "Kişinev'in istikrarı ve Avrupa'ya yönelmesi tüm bölge için önemlidir." dedi.

Bu bağlamda AB'nin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bolojan, "Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlatılması, bu ülkenin vatandaşları ve bölgenin güvenliği için çok önemli bir sinyaldir." ifadesini kullandı.

Rumen Başbakan, Moldova ile AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının Moldova için kesinlikle en büyük kazanç olacağını vurguladı.

Bolojan, ülkesi ile Almanya arasında imzalanacak savunma işbirliği konusundaki mutabakat zaptının, Romanya savunma sanayisinin modernize edilmesi ve güvenlik ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanmasını sağlayacak pratik bir araç olduğunu kaydetti.