Merz'den İran'a Nükleer Çağrı

05.02.2026 17:21
Almanya Başbakanı Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırması için görüşmelere başlamasını istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a uluslararası düzeyde kararlaştırıldığı gibi görüşmelere başlaması ve nükleer programını sonlandırması çağrısında bulundu.

Merz, Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin sürekli siyasi istikrar arayışı içinde olduğunu, Katar Emiri'nin de bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtti.

İran ile ilgili tansiyonun daha da artmasına yönelik endişeler bulunduğunu ifade eden Merz, "Buradan İran yönetimine, uluslararası düzeyde kararlaştırıldığı gibi gerçekten görüşmelere başlaması, saldırganlığa ve nükleer programına son vermesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

Merz, gelecek günlerde ABD'li temsilcilerin katılımıyla görüşmeler yapılmasının iyi olacağını belirterek tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamak istediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te Almanya'yı eleştirdiği paylaşımının sorulması üzerine Merz, paylaşımı gördüğünü belirterek "Bunun açıkça büyük bir gerginliğin ve güvensizliğin ifadesi olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, bölgede askeri tansiyonun artma ihtimalinin olduğunu belirterek bu yüzden görüşmelerin yoğunlaştırılacağını ve buna yakın koordinasyon içinde kakı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Merz İran'ın "bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olmayı bırakması" gerektiğini kaydetti.

Katar ile stratejik ortaklığı geliştirmek istediklerini aktaran Merz, Katar'ın güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Merz, bugün de Katar'da temeaslarda bulunuyor.

Merz, bu akşam da Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) geçecek.

Kaynak: AA

