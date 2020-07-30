Merzifon SYDV'den 1171 kişiye bayram yardımı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 1048 ihtiyaç sahibi vatandaş ile 123 şehit yakını ve gaziye Kurban Bayramı öncesi yardım yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, AA muhabirine, 1171 kişiye bayram öncesi hane başı 500 lira olmak üzere toplam 585 bin 500 lira yardım yapıldığını söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Demirkale, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. 2020 yılı Kurban Bayramı nakdi yardımı kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek doğrultusunda vakfımıza kayıtlı aktif dosyası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşımıza hane başı 500 lira olmak üzere toplam 524 bin lira dağıtıldı. Şehit yakını ve gazilerimize kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 61 bin 500 lira nakdi yardım verildi. Yardımlar vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir."