Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı - Son Dakika

Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı

24.11.2020 09:34

Adana'da haftada 3 gün antrenman için toplam 100 kilometre git-gel yapan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz'ın futbol aşkına mesafeler engel olamadı.

Adana'da haftada 3 gün antrenman için toplam 100 kilometre git-gel yapan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz'ın futbol aşkına mesafeler engel olamadı. Adana İdman Yurdu takımın altyapısında oynayan genç kız yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman hayallerini bırakmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar" dedi.

Adana merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Karataş ilçesinde oturan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz, 5 yaşında sokakta arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Yaşıtlarına göre futbolu çok çabuk öğrenen ve iyi oynayan Kaymaz'a anne ve babası da destek oldu. 10 yaşında Adana Demirspor'un kadın altyapı takımına yazılan Kerime, daha sonra burada kendisini göstererek Adana İdman Yurdu altyapı takımına transfer oldu.

Kendisi gibi çocukken futbola başlayıp Adana İdman Yurdu'na teknik direktör olan Meryem Özyumşak ile çalışan Kerime, futbol aşkı içinde haftada 3 gün toplamda 100 kilometre gidip geliyor. Küçük kızın şimdiki hedefiyse önce Genç Milli Takımı'nda oynamak.

"Gidip gelmek beni yormuyor"

Kerime Kaymaz, 100 kilometrelik yolun kendisini yormadığını söyleyerek, "Futbolu çok seviyorum. Kendimi milli takımda görmek istiyorum. Yaşıma göre iyi olduğumu düşünüyorum. Hocalarımın desteğiyle en iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Karataş'tan gidip geliyorum. Gidip gelmek beni yormuyor. Okuluma da devam ediyorum. A takımdaki ablalarım olmak üzere hocalarımı hep kendime örnek görüyorum" diye konuştu.

"En iyi yerlere gelmeye çalışacağım"

Mahallede 'Futbol erkek sporudur' gibi cümleler duyduğunu söyleyen Kaymaz, "Anne ve babam hep arkamda durdular. Bu sporu erkek sporu olarak görmüyorum. Yaşıtlarım hiçbir zaman hayallerini bırakmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar. Karataş'tan buraya gelmek beni yormuyor. Kendime özgüvenim yükseliyor. Bazen arkadaşlarımla gidip geliyorum. Yeşil çim benim hayalim ve burada da oynamayı sürdüreceğim. En iyi yerlere gelmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Kerime gibi yetenekli kız çocuklarımız var"

Teknik Direktör Meryem Özyumşak ise Kerime'nin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Kerime Karataş ilçesinden geliyor. Ailesinin aşırı derecede desteğini alıyor. Kerime'ye güveniyoruz, Kerime gibi yıldızlarımız var takımda. Kerime çok istekli ve futbolu çok seviyor. Gerçekten de disiplinli bir şekilde antrenmanlara gidip geliyor. Öncelikle onu A takımda göreceğiz ve Allah kısmet ederse milli takımda göreceğiz. Kerime gibi yetenekli kız çocuklarımız var ve Kerime onlardan bir tanesi gerçekten" dedi. - ADANA

Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı

Karataş, Kaymaz, Futbol, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti         
09:31
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Feghouli'yle yola devam etmek istemiyor Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Feghouli'yle yola devam etmek istemiyor         
09:06
"Yolda kaldık" diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciler, görüntülenince taksiye atlayıp kaçtı         
09:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı         
07:34
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?         
22:59
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 09:54:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei