Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı - Son Dakika

Adana'da haftada 3 gün antrenman için toplam 100 kilometre git-gel yapan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz'ın futbol aşkına mesafeler engel olamadı. Adana İdman Yurdu takımın altyapısında oynayan genç kız yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman hayallerini bırakmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar" dedi.

Adana merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Karataş ilçesinde oturan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz, 5 yaşında sokakta arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Yaşıtlarına göre futbolu çok çabuk öğrenen ve iyi oynayan Kaymaz'a anne ve babası da destek oldu. 10 yaşında Adana Demirspor'un kadın altyapı takımına yazılan Kerime, daha sonra burada kendisini göstererek Adana İdman Yurdu altyapı takımına transfer oldu.

Kendisi gibi çocukken futbola başlayıp Adana İdman Yurdu'na teknik direktör olan Meryem Özyumşak ile çalışan Kerime, futbol aşkı içinde haftada 3 gün toplamda 100 kilometre gidip geliyor. Küçük kızın şimdiki hedefiyse önce Genç Milli Takımı'nda oynamak.

"Gidip gelmek beni yormuyor"

Kerime Kaymaz, 100 kilometrelik yolun kendisini yormadığını söyleyerek, "Futbolu çok seviyorum. Kendimi milli takımda görmek istiyorum. Yaşıma göre iyi olduğumu düşünüyorum. Hocalarımın desteğiyle en iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Karataş'tan gidip geliyorum. Gidip gelmek beni yormuyor. Okuluma da devam ediyorum. A takımdaki ablalarım olmak üzere hocalarımı hep kendime örnek görüyorum" diye konuştu.

"En iyi yerlere gelmeye çalışacağım"

Mahallede 'Futbol erkek sporudur' gibi cümleler duyduğunu söyleyen Kaymaz, "Anne ve babam hep arkamda durdular. Bu sporu erkek sporu olarak görmüyorum. Yaşıtlarım hiçbir zaman hayallerini bırakmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar. Karataş'tan buraya gelmek beni yormuyor. Kendime özgüvenim yükseliyor. Bazen arkadaşlarımla gidip geliyorum. Yeşil çim benim hayalim ve burada da oynamayı sürdüreceğim. En iyi yerlere gelmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Kerime gibi yetenekli kız çocuklarımız var"

Teknik Direktör Meryem Özyumşak ise Kerime'nin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Kerime Karataş ilçesinden geliyor. Ailesinin aşırı derecede desteğini alıyor. Kerime'ye güveniyoruz, Kerime gibi yıldızlarımız var takımda. Kerime çok istekli ve futbolu çok seviyor. Gerçekten de disiplinli bir şekilde antrenmanlara gidip geliyor. Öncelikle onu A takımda göreceğiz ve Allah kısmet ederse milli takımda göreceğiz. Kerime gibi yetenekli kız çocuklarımız var ve Kerime onlardan bir tanesi gerçekten" dedi. - ADANA