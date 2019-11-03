Son Dakika Haberleri: Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu
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Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu

7 saat önce

Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu Kayseri'de geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üretimi devam ediyorKAYSERİ - Kayseri'de, geleneksel yöntemlerle uçun ve zahmetli süren mangal kömürü üretim çalışmaları devam ediyor.

Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu

Kayseri'de geleneksel yöntemlerle mangal kömürü üretimi devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'de, geleneksel yöntemlerle uçun ve zahmetli süren mangal kömürü üretim çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleler sonrasında ormanlık alanlardan toplanan ömrünü tamamlamış meşe ağaçları, geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleye giren ve Yahyalı ilçesindeki ormanlık alanda çalışmalara başlayan Ramazan Oruç, "Tarım ve Orman Bakanlığı dikili satış olarak meşeler ihaleye çıkıyor. Biz de ihaleye giriyoruz ve ömrünü tamamlamış olan meşe ağaçlarını keserek traktörlerle getiriyoruz. Bunları düz bir alanda tek tek diziyoruz. Odunları dizdikten sonra samanlıyoruz ve üzerine toprak atıyoruz" dedi.

Yapılan işlemin ardından ateş yakıldığını ve 15 gün geceli gündüzlü ateşin başında beklediklerini anlatan Ramazan Oruç, "15 gün bekledikten sonra odunları toprağın altından çıkarıyoruz. Bunları tırmık ve küreklerle çuvallara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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