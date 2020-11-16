Meşe ağaçlarının son bahar görüntüsü görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Meşe ağaçlarının son bahar görüntüsü görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimin kendini göstermesiyle birlikte meşe ağaçlarının renk cümbüşü görsel şölen oluştururken, dağlarda açan kış çiçekleri de kendine hayran bıraktı.

Afyonkarahisar'da sonbahar mevsimin kendini göstermesiyle birlikte meşe ağaçlarının renk cümbüşü görsel şölen oluştururken, dağlarda açan kış çiçekleri de kendine hayran bıraktı. Afyonkarahisar'ı Bayat ilçesindeki Derbent dağlarındaki meşe ormanları İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri tarafından görüntülendi. Sonbahar mevsiminin ağaç yapraklarına yansımasıyla birlikte meşe ağaçlarının yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı görüntüsü adeta renk cümbüşü oluşturdu. Kendine hayran bırakan meşe ağaçlarının palamutları da bu mevsimde koyunların ana besin kaynağı oldu. Derbent köyü dağlarında güneşin etkisiyle meşe ağaçları altında açan kış çiçekleri ise kendine hayran bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

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