MESKİ, Belgelendirme Sürecini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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MESKİ, Belgelendirme Sürecini Başarıyla Tamamladı

01.07.2026 09:36
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MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi'nin sürekliliğini sağlamak için belge transferi ve yenileme sürecini tamamladı.

(MERSİN) - TÜRKAK akrediteli özel bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilen MESKİ, TSE ile tüm hizmet yerleşkelerinde gerçekleştirilen belge transferi ve belge yenileme Dış Tetkikini başarıyla tamamlayarak kurumda etkin şekilde uygulanan Entegre Yönetim Sistemi'nin sürekliliğini güvence altına almış oldu.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini başarıyla tamamladı. MESKİ; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

MESKİ'DE ENTEGRE VE SİSTEMATİK YÖNETİM ANLAYIŞI GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarını uzun yıllardır kurumsal yapısının ayrılmaz bir parçası olarak sürdüren MESKİ; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ile müşteri memnuniyeti alanlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında MESKİ, hizmet süreçlerinde verimliliği artırmayı, kurumsal mükemmelliği güçlendirmeyi ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

"HAYATIMIZA KATTIĞINIZ DEĞERLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Denetimden memnun kaldıklarına vurgu yapan TSE Tetkik Görevlisi Ebru Bali, suyun hayati öneme sahip olduğu bilgisini anımsatarak, "Kuruluşunuzun övünülecek çok noktası var. Hayatımıza kattığınız değerler için teşekkür ediyoruz. Su olmadan yaşayamayız. O yüzden çok kritik bir noktada bizim için önem arz ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde MESKİ'nin bilgi güvenliğini kurumsal yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığını ekip olarak memnuniyetle gözlemlediklerini vurgulayan TSE Tetkik Görevlisi Elif Kırbaş, "Bilgi güvenliği yönetim sistemi ekibinizin konuya olan yüksek hakimiyeti sistemin etkin bir şekilde işletilmesinde en önemli etken olmuştur. Hepsine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Üst yönetimin sisteme verdiği güçlü destek, sergilediği liderlik ve bağlılık kurum kültürüne olumlu olarak yansımıştır. Bilgi güvenliğini destekleyecek teknolojik altyapının sağlanması sistemin sağlam temellere oturtulduğunu göstermektedir" dedi.

TSE Baş Tetkik görevlisi Mehmet Ali Göksel ise beş entegre yönetim sistemi belgesinin verilmesi konusunda teknik heyetle ortak görüşte olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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