Üye Girişi
Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir - Son Dakika

Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir

01.10.2021 13:09
Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir, System.String[]

YKS 2021 birinci ek yerleştirme tercihleri yapıldı.

YKS 2021 birinci ek yerleştirme tercihleri yapıldı. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek kontenjan tercih dönemi öncesinde Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, Meslek Yüksekokullarının önemi ve program mezunlarının hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında bilgi verdi.

Meslek Yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa sürede hayata atılması en büyük avantajlarıdır diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Hazırlık da dahil edilirse maksimum 3 yıl sonra hayata atılmış oluyor öğrencilerimiz. Meslek Yüksokullarına bağlı birçok programda eğitim görebilirler. Üniversitemizin bünyesinde adalet, aşçılık, bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, iç mekan tasarımı, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri, spor yönetimi ve uçak teknolojisi programları bulunuyor. Bu programlarda, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlere ağırlık veriliyor. Zengin seçmeli dersler dışında atölye ve laboratuvarla eğitim programlarının bir arada olması da öğrenciler için çok önemli" diye konuştu.

İŞ OLANAKLARI EN GENİŞ PROGRAMLAR

Üniversite bünyesinde verilen programlar sonucunda iş olanaklarının geniş kapsamlı olduğunu ifade eden Yavuz, mezunların hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında da şunları söyledi:

"Adalet programından güçlü bir akademik kadrodan alınan eğitim ve zengin ders müfredatı ile donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz sınavlarda başarılı oldukları takdirde; yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüklerinde, zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu, mübaşirlik görevlerine atanmaktadırlar. Aşçılık programından mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitimle gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli mesleki branşlarda çalışabilmektedir. Grafik tasarım programından mezun olan öğrencilerimiz Grafik Tasarımcı, Grafiker, Sanat Yönetmeni, Web Tasarımcı unvanlarını alarak kamu kurumları ve özel firmaların reklam ve tanıtım alanlarında görev alabilirken iç mekan tasarımı programından mezun olanlar ise mobilya ve dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak aydınlatma tasarım ofislerinde, maket yapım ofislerinde, yapı malzemesi satış sektöründe, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı, tasarımcı veya yönetici pozisyonlarında çalışabilirler"

BU PROGRAMLARA İLGİ ARTTI

Pandemide havacılık sektörünün adeta hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "2021 yılının ikinci yarısı itibari ile sektör toplandı. Öğrencilerin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarına ilgileri arttı" dedi.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin iş olanaklarını ise şöyle sıraladı:

"Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrencilerimiz havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri ve sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketlerde görev alabilirler. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğini bitiren mezunlarımız ise havayolu işletmeleri, hava kargo işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, uçak üretici şirketleri gibi havacılık alanında faaliyet gösteren kurumlarda çalışabilirler."

SPOR YÖNETİMİNİ BİTİRENLER BİRÇOK YERDE ÇALIŞABİLİR

Son olarak spor yönetimi programı hakkında da bilgi veren Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde yönetici ve idari hizmetler personeli olarak amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilir. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde 'sağlıklı yaşam' adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulama alanlarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabilecekleri gibi herhangi bir sportif faaliyetin organizasyon ve uygulamalarında da yer alabilirler" şeklinde konuştu.


Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Abdullah Yavuz, Havacılık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak 13:04 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
11:56 Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı         
13:11
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement