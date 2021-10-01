Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir - Son Dakika

YKS 2021 birinci ek yerleştirme tercihleri yapıldı. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek kontenjan tercih dönemi öncesinde Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, Meslek Yüksekokullarının önemi ve program mezunlarının hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında bilgi verdi.

Meslek Yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa sürede hayata atılması en büyük avantajlarıdır diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Hazırlık da dahil edilirse maksimum 3 yıl sonra hayata atılmış oluyor öğrencilerimiz. Meslek Yüksokullarına bağlı birçok programda eğitim görebilirler. Üniversitemizin bünyesinde adalet, aşçılık, bilgisayar programcılığı, grafik tasarım, iç mekan tasarımı, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri, spor yönetimi ve uçak teknolojisi programları bulunuyor. Bu programlarda, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlere ağırlık veriliyor. Zengin seçmeli dersler dışında atölye ve laboratuvarla eğitim programlarının bir arada olması da öğrenciler için çok önemli" diye konuştu.

İŞ OLANAKLARI EN GENİŞ PROGRAMLAR

Üniversite bünyesinde verilen programlar sonucunda iş olanaklarının geniş kapsamlı olduğunu ifade eden Yavuz, mezunların hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında da şunları söyledi:

"Adalet programından güçlü bir akademik kadrodan alınan eğitim ve zengin ders müfredatı ile donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz sınavlarda başarılı oldukları takdirde; yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüklerinde, zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu, mübaşirlik görevlerine atanmaktadırlar. Aşçılık programından mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitimle gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli mesleki branşlarda çalışabilmektedir. Grafik tasarım programından mezun olan öğrencilerimiz Grafik Tasarımcı, Grafiker, Sanat Yönetmeni, Web Tasarımcı unvanlarını alarak kamu kurumları ve özel firmaların reklam ve tanıtım alanlarında görev alabilirken iç mekan tasarımı programından mezun olanlar ise mobilya ve dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak aydınlatma tasarım ofislerinde, maket yapım ofislerinde, yapı malzemesi satış sektöründe, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı, tasarımcı veya yönetici pozisyonlarında çalışabilirler"

BU PROGRAMLARA İLGİ ARTTI

Pandemide havacılık sektörünün adeta hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "2021 yılının ikinci yarısı itibari ile sektör toplandı. Öğrencilerin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarına ilgileri arttı" dedi.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin iş olanaklarını ise şöyle sıraladı:

"Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrencilerimiz havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri ve sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketlerde görev alabilirler. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğini bitiren mezunlarımız ise havayolu işletmeleri, hava kargo işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, uçak üretici şirketleri gibi havacılık alanında faaliyet gösteren kurumlarda çalışabilirler."

SPOR YÖNETİMİNİ BİTİRENLER BİRÇOK YERDE ÇALIŞABİLİR

Son olarak spor yönetimi programı hakkında da bilgi veren Öğr. Gör. Abdullah Yavuz, "Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde yönetici ve idari hizmetler personeli olarak amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilir. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde 'sağlıklı yaşam' adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulama alanlarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabilecekleri gibi herhangi bir sportif faaliyetin organizasyon ve uygulamalarında da yer alabilirler" şeklinde konuştu.