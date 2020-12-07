Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor - Son Dakika

Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor

07.12.2020 16:37

- Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020" programı sona erdi "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020" programına katılan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin...

- Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor

"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020" programı sona erdi

KASTAMONU - "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020" programına katılan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler göz doldurdu. Etkinlik kapsamında yapılan yarışmada Kastamonu'dan Araç ve Taşmektep ile Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL'nin projeleri dereceye girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Mesleki Eğitim Teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez meslek liseli öğrencilere yönelik olarak "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu-Genç Fikirler Yarışıyor" programı düzenlenmişti. Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştirilen mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin artırılması, gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmeleri ve fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmeleri amacıyla TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle ve Kastamonu Teknokent'in katkısıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020 Programı" kapanış oturumu ile sona erdi.

"Geleceği inşa eden gençleri destekleyeceğiz"

Mesleki Eğitim Teması kapsamında düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020" programının kapanış oturumuna katılan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, geleceği inşa eden gençlere Bakanlık olarak gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Yeniçeri, bu dönemde yatırımın gençlere yapılması gerektiğini belirterek, "Etkinlik kapsamında yarışan projelerin hepsini değerli buluyoruz. Burada kazanan ve kazanmayan hiç kimsenin emeği boşa geçmiş değil. Bizler aslında bir gelecek inşa ediyoruz. Bu nedenle hepsinin emeğini ve projesini çok önemsediğimi ifade etmem gerekir" dedi.

"Mesleki ve teknik eğitim farkındalığı oluşturmak istiyoruz"

"Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu"nu değerlendiren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "Mesleki ve teknik eğitime verilen önemi artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kalkınma ajanslarının koordinasyonundan sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında kalkınma ajansları için mesleki eğitim teması olarak belirlenmişti. Geleceğim-mesleğim sloganı ile kalkınma ajansları 2019 yılında birçok faaliyetini yürüttü. Biz de KUZKA olarak 2019 yılında mesleki girişim maratonunu tasarlamıştık. Geçtiğimiz yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 30 öğrenci 5 takımla katıldı. Bu program bir yarışma olarak değerlendirilse de biz öğrenme süreci olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yıl her ne kadar pandemi de olsa devam ettirmek istedik. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayacak şekilde Bölgesel düzeyde gerçekleştirdik. Gençlerimiz öğretmenleri eşliğinde 2 gün boyunca iş fikirlerini geliştirdiler. Bugün jüriye sunumlarını yaptılar" diye konuştu.

Meslek Liselerinden 10 takım halinde 50 öğrencinin programa katıldığına işaret eden Genç, "Bugünkü programımıza Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 50 öğrenci 10 takımla katıldı. Gençlerimizin yakın çevresinde gördüğü sorunlara teknolojiyi kullanarak çözüm üretme gayreti içerisinde olduğunu gördük. İlk üçe giren takımlarımızı ödüllendirdik. Ayrıca Kastamonu Teknokent tarafından 4 takıma patent desteği sözü aldık. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Gençlere projelerini geliştirebilmek için yeni imkanlar yaratıyor olacağız. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucuna göre dereceye giren takımlara ödüllerini verdik. Önümüzdeki dönemde de iş fikirlerini prototip haline getirmek ve yatırımcılarla buluşturma noktasında çalışmalara yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.

Proje yarışması öncesinde öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin yer aldığı program öncesinde Ekim ve Kasım aylarında öğrencilere "Temel Girişimcilik", "Tasarım Odaklı Düşünme", "İş Modeli Kanvası", "Projeci Düşünme", "Etkili İletişim", "Sunum Teknikleri", "Takım Çalışması" ve "Zaman Yönetimi eğitimleri verildi. Ardından öğrencilerin projelerine destek sağlayan öğretmenlere yönelik"Tasarım Odaklı Düşünme", "İş Modeli Kanvası", "Takım Çalışması" ve "Zaman Yönetimi" eğitimleri verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve okullara çeşitli hediyeler verildi

Eğitimlerini tamamlayan bölgeden 10 takımda yer alan gençler belirledikleri sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirmek üzere çalışmalarına başladı. Proje kapsamında Kastamonu'dan Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Geleceğin Mihmandarları", İnebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Genç Denizciler", Kastamonu Sepetçioğlu MTAL "ILGAZ", Kastamonu Taşmektep MTAL "İstiklal", Çankırı'dan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "İdealist Gençler", Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Çankırılı Genç Girişimciler", Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Tarımda Süper Güç", Sinop'tan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Amiral Takım", Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "SİNCAT" takımlarıyla yarışmaya katıldı. Yarışmanın son gününde takımların jüri üyelerine proje sunumları sonrasında dereceye giren projeler belirlendi. Jürinin belirlediği takımlar ve projeler ise şu şekilde gerçekleşti. Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "TEDESS (Temel Destekli Sağlık Saati)" projesi birinci, Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Sesim Ol" projesi ikinci, Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Ağ Oteli" projesi ise üçüncü oldu.

Etkinlikte dereceye giren okulların projelerine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Teknokent A.Ş. tarafından sağlanacak desteklerle, projelerin Teknokent bünyesinde hızlandırma programına alınması ve patent desteği, firmalar ile iş birliği, proje prototiplerinin yapılarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı desteklenecek. Ayrıca dereceye giren ilk 3 takımdaki 5'er öğrenciye de KUZKA tarafından toplam 15 üründen oluşan 5 tablet, 5 kodlanabilir drone, 5 akıllı bileklik hediye edildi.

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020 yılı programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bölge İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde ve Kastamonu Teknokent'in katkısıyla KUZKA tarafından düzenlenen etkinlik, TR82 Bölgesi gençlerinde girişimcilik ruhunun ve bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasını amaçlanıyor.

Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor
Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor
Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor
Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mesleki ve Teknik Liselerinin hazırladığı projeler vizyona çıkıyor - Son Dakika


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