MESS'ten Çalışanlara Destek Çağrısı

13.01.2026 23:16
MESS, metal sektörü için zorlu sürede işçi ve fabrikalara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine ilişkin Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına, "Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın." çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, metal sektöründe 150 binden fazla çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2025'te başladığı, 60 günlük yasal müzakere sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutularak sürecin arabulucuya taşındığı hatırlatıldı.

Arabuluculuk sürecinin de anlaşma sağlanamadan sona erdiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin en köklü işveren sendikası olarak, üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın kalıcı refahı, üretimin ve istihdamın korunması, çalışma barışı, sanayimiz ve ülkemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda, daha önce de MESS'in zor zamanlarda her daim işçilerin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "Ara dönemde yapılan ücret düzeltmeleri ve kıdem zamları, sözleşme imzası öncesi yapılan avans ödemesi, özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına burs gibi birçoğu halen ülkemizde ilk ve yeni birtakım uygulamalarla, ihtiyaç duyulduğu her zaman taşın altına elimizi koyduk." denildi.

Açıklamada, MESS üyelerinin sektörde örnek gösterilen, yan hak ve sosyal yardımlara sahip, işçisine değer veren kurumlar arasında yer aldığı ifade edildi.

"İmalat sanayinin lokomotifi sektörlerde çarklar yavaşlamıştır"

Açıklamada, imalat sanayi ve bunun en önemli parçası olan üyelerinin son dönemde mevcut maliyetleri yönetmekte zorlanır hale geldiği belirtilerek, imalat sanayinde iş gücü maliyetlerinin döviz bazında tarihi zirvelere ulaştığı, işçilik giderlerinin toplam işletme giderleri içindeki payının son yıllarda kademeli olarak artış gösterdiği ve bu iş gücü maliyeti seviyesi ile sanayinin, üretim ve ihracat bakımından rekabette zorlandığı belirtildi.

Kayıt dışı çalışan işletmeler ve sendikal örgütlü olmayan iş yerleri ile maliyet farkları sebebiyle koşulların zorlu hale geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Global gelişmelerin de etkisiyle ana sanayi ve yan sanayi, beyaz eşya ve demir-çelik gibi imalat sanayinin lokomotifi sektörlerde çarklar yavaşlamıştır. Çalışma arkadaşlarımızın da durumunun farkındayız. Ancak, içinde bulunulan koşullarda sanayicimiz üretime ve ihracata devam etmekte zorluklar yaşamaktadır. Önceki yıllardan çok daha zor bir müzakere süreci yürütülürken, sosyal diyaloğu ve istişare kültürünü artırmak, çalışma barışını bozmadan yapıcı yaklaşımlar sergilemek ve bu dönemi en az hasarla kapatmaya çalışmak, hepimizin önceliğidir. Bu çerçevede, müzakerelere başlamadan çok önce, yıl boyunca muhatabımız üç işçi sendikasına, işverenlerin içinde bulunduğu zorlu koşulları ayrıntılarıyla anlattık. Müzakereler sırasında da bu hususları ve sanayicinin bir can suyuna ihtiyaç duyduğunu tekrar tekrar vurguladık.

Bu doğrultuda, işlerin ve istihdamın devamlılığı, ülkemizin rekabetçiliğinin korunması ve fabrikaların ayakta kalabilmesi için birinci 6 aya ilişkin yüzde 10 olarak önerdiğimiz ücret zammı teklifimizi, tüm imkanlarımızı zorlamak suretiyle, iki kez revize ederek yüzde 18'e kadar artırdık. Bu zam oranı sadece 6 aylık olup, üzerine ikinci 6 aylık zam oranı ilave gelecektir. Ayrıca yıllık yüzde 25 olarak önerdiğimiz sosyal yardımlara ilişkin artış teklifimizi de yüzde 33 seviyesine çıkardık. Yaptığımız nihai tekliften sonra çalışma arkadaşlarımızın ortalama gelirinin brüt 87 bin lira seviyelerine ulaşacağını belirtmek isteriz. Yaklaşık enflasyon öngörüleri doğrultusunda, üzerine ikinci 6 aylık zam geldiğinde bu tutar brüt 97 bin lira seviyelerine ulaşacaktır."

Açıklamada, MESS'in, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde muhatabı Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına, "Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın." çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

