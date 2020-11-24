Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e gelir mi? - Son Dakika
BBC

Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e gelir mi?

24.11.2020 05:47
Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e gelir mi?, System.String[]

Geçen hafta Manchester City'deki sözleşmesi uzatan Guardiola'ya sorulan ilk sorulardan biri, bu durumun Messi'nin City'e katılma şansını yükseltip yükseltmediği oldu.

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, geçtiğimiz hafta kulüple olan sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

Bunun ardından Guardiola'ya yöneltilen ilk sorulardan birisi, yeni sözleşmenin Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda City'e katılma şansını artırıp artırmadığı oldu.

Guardiola'nın cevabının ise hevesleri biraz kaçırdığını söylemek mümkün: "İstediğim şey kariyerini orada bitirmesi."

Ama Guardiola ne derse desin; City, Guardiola'nın kaldığını bildiği için şüphesiz ki Barca kaptanına imzayı attırabilmek adına elinden geleni yapacak.

Bu bakımdan, yeni sözleşme, futbolun en büyük oyuncularından birini City'e bağlayabilir.

Messi ise olup biten her şeyi pür dikkatle takip edecektir.





Revizyona ihtiyaçları var

Guardiola ve kulüp yönetimi bu sene nisan ayında kadroda bir revizyona ihtiyaç duyduklarına hemfikirdi. Nitekim bu sezon ilk 8 maçta aldıkları 3 galibiyet bu fikri desteklemeye yetti.

Guardiola'nın yeni sözleşmesi de bu süreci önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

Geçtiğimiz yaz City, Messi ile müzakerelere başladı. Ancak Messi, "Sözleşmeyi imzalamadan önce sormam gereken tek bir şey var" dedi: "Pep, kulüpte kalacak mı?"

Guardiola ise o aşamada herhangi bir taahhütte bulunmamıştı.

Messi'ye verilen cevap, Pep'in en azından Temmuz 2021'e kadar kulüpte kalacağı olmuş ve bundan sonra kalma ihtimali olsa da o ana kadar herhangi bir şey doğrulanmamıştı.

Katalan menajer Messi'ye gerçekten de sözleşmesini uzatacağını ve anlaşmanın yapılabileceğini söyleyebilirdi.

Hala derinlemesine düşünmediği için bunu yapmamayı seçti.

Sonuç olarak Messi, Barca'da kalmaya devam etti.

Sözleşmesini uzatmaya karar vermiş Guardiola'nın haberin olabildiğince erken duyurulmasını istemesi de şaşırtıcı değil.

Hem kulübün içindeki hem de dışındaki futbolcuların ve hatta yetkililerin de bunu hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekiyordu.

Pep kalıyor çünkü yönetimin takımın yeniden inşasında sözünün geçebileceğini biliyor. Daha da önemlisi, Manchester City'nin bunu yapmasına izin vereceği konusunda net bir fikri var. Çalışması için daha iyi bir yer de yok.





Sözleşme Messi yüzünden uzatılmadı

Guardiola'nın sözleşmesini uzatma kararı elbette ki Messi'nin ocak ayından itibaren Barcelona ile yollarını ayırmak için müzakerelere başlama olasılığından etkilenmedi.

Deneyimli futbol insanına yakın kaynaklara göre Messi, yaz aylarında Barcelona'dan ayrılacağı anlaşıldığında, City tarafından istenip istenmediğini öğrenmek için Guardiola'yı aradı.

Pep ve Leo arasında Premier Lig'de oynamanın ne anlama geldiği ve Manchester hakkında toplamda dört saat süren bir görüşme yaşandı.

24 Ocak'tan sonra karar vermesi bekleniyor

Messi'nin City'e olası bir transferi hem takım hem de lig için ağız sulandırıcı bir olasılık olsa da, birçok nedenden ötürü hala sonuçlanmış bir anlaşma yok. Ama esas mesele Messi'nin çok sayıda talibinin olması.

City'nin şimdi elindeki koz ise, Guardiola'yı Messi'nin 36 yaşına gireceği 2023 yazına kadar kulüpte tutacağını garanti etmesi.

Bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı er ya da geç bileceğiz. Çünkü Messi yeni yılın ilk günü itibarıyla yeni sezonda nerede oynayacağına dair müzakereleri başlatmada özgür olacak.

Sular, Barcelona yönetim kurulunun istifasıyla ve kulübün yaklaşan başkanlık seçimleriyle daha da bulanıklaştı. Her başkan adayı Arjantinli yıldızın kulüpte kalması için elinden geleni yapmak istiyor.

Ancak her durumda, Messi 24 Ocak'tan itibaren yeni başkanını dinleyene kadar kararını vermeyecek.

Guardiola, Messi ile ne yapabilir?

Bir diğer soru da Messi'nin City ile sözleşme imzalaması durumunda Guardiola, Messi ile ne yapacak? Bir teknik direktör takımın kurgusunu oluşturur. Daha sonra yaratılan şansları kullanmak ya da rakibi engellemek oyunculara kalır. Çok az takım City kadar hücumda şans bulabiliyor. Messi bu konuda şüphesiz City'e daha fazlasını getirecektir.

Ve muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde takıma sunacağı katkı da tartışmasız olacak.

Ayrıca City, Messi'yi yaz aylarında transfer etmiş olsaydı bonservis bedeli ile ödeyeceği paranın yanı sıra Barcelona ile de davalık olacaktı.

İngiliz kulübünün mesajı dava yoluna gitmeyecekleri şeklinde olsa da, Messi'nin diğer City kaynaklarından aldığı mesaj tam tersiydi. Şu anda görünürde herhangi bir dava potansiyeli veya transfer ücreti yok.

City, Messi'yi güvence altına almak için gereken 25 milyon sterlin artı yıllık net maaşı ödemek için gerekli ayarlamaları yapabilir.

Messi olsun ya da olmasın, Guardiola'nın takımı yeniden oluşturmasının en önemli parçası, ekibine daha fazla enerji vermek olacak.

City'nin Premier Lig başarısı her zaman öncelikli olmuştur. Şimdi ise Guardiola'nın önünde kaldırabileceği 3 şampiyonluk kupası var.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması City'i eleştirenlerin ellerini güçlendirecek olsa da Ferran Torres ve Ruben Dias gibi oyuncularla sözleşme imzalanması, takımın yeniden inşasındaki sürecin çoktan başladığını gösteriyor. Daha fazlası da yolda.

Soru, Messi'nin onlara katılıp katılmayacağı.

Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e gelir mi?

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Son Dakika Dünya Messi, Guardiola'nın sözleşmesini uzatmasıyla Manchester City'e gelir mi? - Son Dakika Dünya

BBC

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