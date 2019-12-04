Messi'nin dolandırıcılık davası temyize taşındı

Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkında açılan dolandırıcılık davası temyize taşındı.

İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkında, Messi'nin yardım kuruluşunun eski bir çalışanı olan Federico Rettori'nin ifadesi üzerine açılan davayla ilgili temyiz başvurusunu kabul etti.

Haziran ayında Rettori, Messi'nin yanı sıra babası, erkek kardeşi ve vakfın üst düzey yöneticilerine karşı vakıf üzerinden kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer mali suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Rettori, vakfa yapılan bağışların hayır işleri için kullanılmadığını, Messi'nin ve aile üyelerinin hesaplarına aktarıldığını iddia etmişti. Eylül sonunda İspanyol mahkemesi, delil yetersizliği ve iddia edilen bazı suçların Arjantin'de işlendiği gerekçesiyle dosyayı kapama kararı almıştı. Rettori ise mahkeme kararının üzerine temyiz başvurusunda bulundu. Ulusal Yüksek Mahkeme Rettori'nin temyiz başvurusunu kabul ederek davayı yeniden açtı.

(İHA)