Metal İşçilerine Büyük Zam

(ANKARA) - Birleşik Metal-İş ile MESS arasında imzalanan 2025–2027 Grup TİS ile metal işçilerinin ücretlerinde ilk 6 ayda ortalama yüzde 28,10, 1 Mart 2026 itibarıyla kümülatif yüzde 44,76 artış sağlanırken, ortalama net ücret 79 bin 500 TL'ye yükselecek.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), MESS ile yürütülen 2025–2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 21 Ocak 2026 itibarıyla anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Aylardır süren MESS 2025–2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu sonuç; masada değil, fabrikalarda kurulan iradenin, kararlılığın ve örgütlü mücadelenin eseridir. Kazanan, direnen metal işçisidir. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 8 Aralık 2025'te beşinci toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Uyuşmazlık Tutanağı Tutulmuştur. Sonrasında MESS'in çağrılarıyla yapılan toplantılarda da işçilerin taleplerini karşılayan bir sonuç alınamamıştır. Sürecin tıkanması üzerine Sendikamız, metal işçilerinin iradesine dayanarak 30 Ocak tarihinde uygulanmak üzere ilk etapta 9 fabrika için grev uygulama kararlarını 20 Ocak günü ilan etmiştir.

Bugün (21 Ocak 2026) MESS Sendikamızı yeniden görüşmeye çağırdı. Uzun süren müzakereler sonucu metal işçilerinin beklentilerini karşılayacak bir duruma gelinmesi nedeniyle Merkez TİS Komisyonumuzun ve Başkanlar Kurulumuzun da görüşünü alan Merkez Yönetim Kurulumuz, sözleşmenin imzalanmasına karar verdi.

Yapılan anlaşma şu şekilde: Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için, önce saat ücretleri 140 TL/saatin altında olanlara, 140 TL/saati geçmemek üzere 10 TL/saat tamamlama yapılacaktır. Daha sonra tüm ücretlere yüzde 20 zam yapıldıktan sonra seyyanen 17,61 TL/saat eklenecektir. Bu artış çıplak ücrette genel ortalamada yüzde 28,10 oranına denk gelmektedir. 1 Mart'tan sonra (sözleşmemizin ikinci 6 aylık dönemi için) yüzde 13 zam yapılacaktır. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 13'ü geçerse çıkan enflasyon oranı uygulanacaktır. Sözleşmemizin üçüncü 6 ayında enflasyon artı 1,5 puan olarak zam yapılacaktır. Son dönem olan dördüncü 6 aylık dönemde ise enflasyon oranında zam yapılacaktır. 1 Eylül 2025 tarihinde, sosyal ödeneklerle birlikte artış oranı yüzde 31,15 olmuştur.

Bu zam ile, ortalama ücretli bir metal işçisinin aylık ücreti, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikramiye ve yakacak tutarı da eklendiğinde net 71 bin TL olmuştur. Bu ücret 1 Mart 2026 tarihinde ise net 79.500 TL'ye çıkacaktır. 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla ise sadece ücretlerde kümülatif olarak yüzde 44,76 oranında artış sağlanmıştır. Sosyal haklar ise, Sözleşmenin 1'inci yılında Kurban Bayramı parası yüzde 75 oranında, diğer sosyal haklar ise yüzde 50 oranında artırılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılında ise yıllık enflasyon oranında artacaktır. Sosyal haklarla birlikte yıllık kümülatif yüzde 47,81 oranında artış sağlanmıştır. MESS tarafından kazanılmış hakları geriye götürecek karşı teklifler geriye çekilmiştir.

Aylar boyunca sürdürülen onurlu ve kararlı mücadele, metal işçisinin neler başarabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. İşçilerin taleplerini dikkate alarak anlaşmanın sağlanmasında sorumluluk alan MESS Yönetimine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu kazanımlar; sendikasına sahip çıkan, mücadeleden vazgeçmeyen metal işçilerinin eseridir. Metal işçisinin yükselen sesi, Sendikamız öncülüğünde karşılığını bulmuştur. Aylardır, 'Biz kazanacağız, metal işçisi kazanacak!' dedik, 'Metal işçisi kazanırsa tüm işçiler kazanır' dedik. Metal işçisi kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı!"